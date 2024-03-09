Спецоперация на Украине 9 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 марта 2024 года.

Российская армия уничтожила один из самых секретных объектов ВСУ

Армия России ликвидировала один из самых секретных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру».

Речь идет о центре спутниковой и радиотехнической разведки «Овидиополь-2». Цель ликвидирована ночью 8 марта. «Овидиополь-2» расположен в Одесской области. Комплекс фактически находился под контролем иностранных спецслужб.

В годы Советского Союза комплекс осуществлял радиоэлектронную разведку и перехват информации, передаваемой по спутниковым каналам связи. После 1991 года выполнял аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.

ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские бойцы за прошедшие сутки отразила восемь контратак украинской армии, сообщает RT.

Вооруженные силы Украины потеряли до 400 солдат.

Также были ликвидированы три боевые бронированные машины противника, восемь автомобилей, пункт управления беспилотниками, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, а также 120-мм миномёт.

ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка, сообщает news.ru.

Для этого они использовали четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Под удар также попал Куйбышевский район Донецка. Город обстреляли из натовской артиллерии.