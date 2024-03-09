Российские бойцы группировки «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

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«Группировка войск „Центр“ продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак», — сообщил Александр Савчук РИА Новости.

Уточняется, что за сутки армия РФ поразила 350 целей, среди которых два пункта управления. В результате боев противник потерял около 400 военных, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что Киев отправляет резервы со всего фронта под Авдеевку, освобожденную российскими войсками, пишет «Царьград». Недавно в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 2860 военных на авдеевском участке фронта, передает Life.