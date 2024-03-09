Forbes: Украина столкнулась с проблемами после поставок современных танков

Несмотря на то, что словенские танки М-55С лучше немецких Leopard, украинские войска по-прежнему не могут найти применение этим военным машинам. Танки были переданы Киеву еще в 2022 году, однако ВСУ переназначать их, пишет журнал Forbes.

«Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. <…> Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в материале.

Уточняется, что М-55С превосходит по некоторым параметрам танки Leopard. Например, у словенской техники лучше управление огнем, а также более совершенная броня.

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