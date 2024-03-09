Военный объяснил новый поворот боевых действий на Украине

Москва начала возвращать территории, откуда была вынуждена отступать на более выгодные позиции для сохранения жизней солдат, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке Александра Матюшина.

По его словам, российская армия перехватила наступательную инициативу Вооруженных сил Украины и идет вперед практически по всем фронтам. На Артемовском направлении бойцы России подходят вплотную к Часов Яру, где ведут бои за господствующие высоты под Клещеевкой. То же самое можно сказать и про Авдеевский участок фронта, где войска РФ после освобождения города продвигаются вперед к Бердычам, Орловке и далее.

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Что же касается Времевского выступа, то тут ВС РФ постепенно переходят к наступательным действиям, введут бои в районе Старомайорского, Золотой Нивы и на Запорожском направлении. На Ореховском участке фронта возвращаются те позиции, которые российские войска были вынуждены оставить в 2023 году в результате украинского контрнаступления.

Матюшин указал, что наступление Украины в 2023 году в итоге принесло больше потерь, чем пользы. Сегодня противник все чаще вынужден отвечать на те условия, которые для них создает Россия — маневрировать своими оставшимися резервами непосредственно по всей линии фронта. Свою роль сыграло уменьшение количества военной помощи Киеву, а также провальное контрнаступление в прошлом году, которое практически свело на нет все боеспособные части украинских войск. Все это сыграло на руку Москве.

Как считает эксперт, если Киеву не удастся нарастить количество вооружений и живой силы, то дальнейшее отступление неизбежно. Украина будет вынуждена перейти к стратегии оборонительной войны с постепенным утрачиванием своих позиций от Днепра до Харьковщины.