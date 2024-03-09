В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы произошли в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне, сообщило издание «Страна». Подробности не приводятся, местные власти информацию не прокомментировали.

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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в нескольких областях страны. Также сигнал звучит в Херсонской области.

Ранее взрывы прозвучали в Одессе, была объявлена воздушная тревога. Власти страны не прокомментировали ситуацию. Тогда, по информации онлайн-карты украинского ведомства цифровой трансформации, воздушная тревога раздалась в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России создали на Херсонском направлении «подземный город» для обеспечения безопасности личного состава. Начальник вещевой службы полка с позывным Лис пояснил, что речь идет о блиндажах, в которых российские военные могут укрыться от снарядов, осколков и дронов. В «городе» организовали жилые помещения с печкой и электричеством, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку, ремонтную мастерскую для одежды и даже парикмахерскую, добавил Лис.