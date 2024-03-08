Российская авиация сбила МиГ-29 и пять ракет Storm Shadow

ВКС России и расчеты ПВО в период со 2 по 8 марта сбили 796 беспилотников, 33 снаряда РСЗО HIMARS, 7 управляемых авиабомб Hammer, истребитель МиГ-29, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что также были уничтожены пять крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США.

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Кроме того, за неделю ВС РФ нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов были поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

В период со 2-го по 8-е марта ВСУ утратили свыше 7 тыс. наемников, солдат и офицеров, 28 танков различных типов, 68 боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, констатировали в Минобороны.