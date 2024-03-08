ВСУ нанесли удар по порту в Скадовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по территории Скадовского морского порта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в простаивающем Скадовском морском порту в результате атаки повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет.

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Оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия.

Ранее ВСУ 33 раза обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики.