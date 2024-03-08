Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие под Белгородом

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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— Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие отсутствуют. От взрыва была пробита кровля здания. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

В тот же день системы противовоздушной обороны РФ сбили три беспилотника самолетного типа в Белгородской области.

До этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Гладков призвал жителей города укрыться в помещениях без окон. Той же ночью противовоздушная оборона России сбила 11 беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью и один — над Белгородской.

Накануне средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники над территорией Курской области, а также в Брянской и Тульской областях.