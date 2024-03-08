СМИ: Россия начала производство тяжелой планирующей бомбы ФАБ-1500-М54

Россия начала массовое производство тяжелой планирующей бомбы ФАБ-1500-М54. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что российская сторона выложила в публичное пространство видео применения бомбы этого типа в ходе противостояния на Украине.

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На кадрах видео боеприпас падает на точку, в которой предположительно находятся украинские военные. На месте падения образуется «огненный шар высотой в 20 этажей».

Ранее глава ВВС Украины Николай Олещук сообщил, что есть признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500 на российских промышленных площадках.

Напомним, что ФАБ-1500-М54 представляет собой дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которая была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах и использовалась с 1980-х годов.

Вес бомбы составляет 1550 килограммов, из которых 675 кг занимает взрывчатое вещество (тротил). К обычной бомбе присоединили модуль УМПК и бомба стала управляемой.