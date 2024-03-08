Стало известно о переброске к Авдеевке семи свежих бригад ВСУ

После серии неудач и больших потерь ВСУ перебрасывают в район Авдеевки от пяти до семи свежих бригад, пишет "Военная хроника".

Отмечается, что среди личного состава бригад большое число иностранных наемников. Их основная цель - не допустить дальнейшего развала линии обороны западнее Орловки и Бердычей, а также в районе Очеретино.

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Авдеевка была освобождена российскими войсками 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия не позволила ВСУ закрепиться на следующем рубеже и ведет наступление.

СМИ писали, что украинские войска под Авдеевкой находятся в очень тяжелом положении из-за нехватки артиллерийских снарядов и людей, роста числа раненых и убитых, а также дезертиров.

Наблюдатели отмечали, что командование ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки и теперь пытается их исправить.