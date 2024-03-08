Около Белгорода сбили два беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили системами противовоздушной обороны (ПВО) около Белгорода. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка», — пояснил он.

По его словам, оперативные службы на данный момент уточняют информацию о последствиях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.