В США рассказали о неправильном использовании танков Abrams ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неправильно используют американские танки Abrams. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

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«Танки Abrams, которые уже были уничтожены, это танки, которыми управляют украинские солдаты, которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что танки Abrams не являются «волшебной палочкой» для Украины и не способны переломить ход боевых действий.

Ранее Риттер рассказал об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста. Подобный инцидент может стать актом прямой войны НАТО с Москвой.