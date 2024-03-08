$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

«Разложилась на плесень»: военкор показал кадры удара по САУ «Краб»

Военный корреспондент Дмитрий Стешин опубликовал в своем Telegram-канале видео прилета снаряда по польской самоходной артиллерийской установке калибра 155 мм «Краб». По его словам, удар по гаубице отработали самолеты 11-й армии военно-воздушных сил совместно с разведчиками 36 армии России.

САУ «Краб» разложилась на плесень и на липовый мед вместе с ангаром, БК, другой неизвестной техникой. Отработали самолеты 11-й армии ВВС и разведчики 36-й армии. Концепт войны меняется неумолимо и последовательно. Мушкеты убивают луки, пулеметы — конницу, арбалеты — цвет дворянства в латах. Все это проходили, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по блиндажу ВСУ в Работино Запорожской области с применением беспилотника. Налет на расположения украинских вооруженных сил организовали солдаты 1430-го и 70-го полков.

До этого корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеоролик уничтожения еще одной польской гаубицы калибра 155 мм «Краб». Поражение техники, поставленной украинской армии западными партнерами, было снято на камеру беспилотника.

Военные новости
Видео
Андрей Руденко