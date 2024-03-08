Стало известно о взрыве на заводе в Херсоне

Взрыв прогремел на предприятии в подконтрольном украинским властям Херсоне, завод получил повреждения, заявил в своем Telegram-канале Александр Прокудин, назначенный Киевом на должность главы местной областной военной администрации. Кроме того, в городе произошла авария на газопроводе.

По словам Прокудина, в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Он также сообщил о взрывах в зданиях театра и музея. Повреждения получили магазин, гаражные помещения и автомобили.

Ранее СМИ раскрыли, что взрыв в Одессе, о котором 6 марта писали украинские и европейские СМИ, произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В кортеже почувствовали вибрацию от детонации и сообщили об увиденном «облаке в виде гриба».

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы. Объект использовался украинскими военными для подготовки атак с применением морских беспилотников.