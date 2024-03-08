ВС РФ поразили секретный центр космической разведки ВСУ "Овидиополь-2"

В ходе ночных ударов по объектам в Одесской области поражен один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2". Об этом сообщает "Военный обозреватель".

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В публикации говорится, что работу этого объекта активно спонсируют и фактически контролируют иностранные спецслужбы.

Отмечается, что при Советском Союзе комплекс осуществлял радиоэлектронную разведку и перехват информации, передаваемой по спутниковым каналам связи.

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После 1991 года выполняет аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.

В 2020 году СМИ писали, что Украина передала комплекс "Овидиополь-2" у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области в распоряжение НАТО. Во времена СССР здесь дислоцировался 8-й отдельный радиоузел КГБ СССР.

Ранее в ВСУ сообщали, что объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрывов в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Украинская ПВО этой ночью работала на протяжении трех часов, но избежать попаданий не удалось, признали украинские военные.