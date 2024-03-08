Глава МИД Британии заявил, что отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus не может привести к эскалации конфликта. С таким мнением он выступил на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции, его слова приводит Politico.

«Если вы даете украинцам дальнобойную артиллерию или дальний огонь, это эскалация. Нет, это не так… Я думаю, причина этого ясна: если то, что вы делаете, помогает стране защитить себя от незаконной и совершенно неоправданной агрессии, то не должно быть ничего, что могло бы помешать вам помочь этой стране дать отпор и вернуть свою территорию», — сказал Кэмерон.

Шольц объяснил, почему не хочет отправить Украине ракеты Taurus

До этого сообщалось, что фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе снова вынесет на голосование в бундестаге резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В свою очередь бывший американский разведчик, комментируя утечку данных с обсуждением немецкими высокопоставленными офицерами планы ударов по Крымскому мосту, заявил, что такой шаг может ознаменовать собой прямой акт войны против России.