Самолет Швеции впервые после вступления в НАТО приблизился к границе России

Военный самолет Швеции впервые со вступления страны в НАТО пролетел вблизи границ России, около Калининградской области, сообщил портал по наблюдению за полетами военных воздушных судов Itamilradar. Там отметили, что на борту воздушного судна Gulfstream S102B имеется различное оборудование, способное перехватывать и анализировать сообщения и другие электронные сигналы.

Позднее был зафиксирован второй пролет: Saab 340 AEW&C наблюдали над Балтийским морем. Этот самолет оснащен радиолокационной системой, способной обнаруживать разные цели на больших расстояниях.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это было первым решением Шуйока в качестве лидера республики. Венгрия оставалась последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Стокгольм наряду с Хельсинки получил официальное приглашение о вступлении в военный блок на саммите в Мадриде, который прошел в июне 2022 года.

После этого Госдепартамент США опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Документ датируется 7 марта 2024 года. Теперь численность стран НАТО выросла до 32.