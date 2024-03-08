Стало известно об уничтожении «Искандером» укрытия иностранных наемников

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что наемники понесли большие потери. Также, говорится в публикации, потери наблюдаются среди членов Вооруженных сил Украины.

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«Искандер» способен поражать цели, находящиеся на расстоянии до 500 километров. Комплекс был разработан научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ).

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины разучились прятать от российской разведки полученные от США реактивные системы залпового огня HIMARS. Он не исключил, что российская армия вычисляет установки HIMARS с помощью спутниковых аппаратов, после чего по ней был нанесен удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По его словам, российские военные «щелкают» не только ЗРК Украины, но и танки Abrams.