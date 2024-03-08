Мобилизация: последние новости на сегодня 8 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 марта 2024, в материале «Рамблера».

Путин поблагодарил женщин за поддержку участников СВО

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении в честь 8 Марта выразил отдельную благодарность женщинам, которые несут службу в зоне специальной военной операции, а также женам, подругам и матерям, которые поддерживают российских военнослужащих. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, кто сейчас в разлуке со своими родными: ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой», — сказал он.

Забайкалец получил медаль Суворова за опасную доставку грузов на СВО

Медалью Суворова за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции наградили прапорщика Альберта Будаева из Забайкалья. Об этом пишет ZabNews со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Будаев, рискуя жизнью, доставил свыше 214 тонн боеприпасов и 39 тонн продовольствия в места активных боевых действий. Он неоднократно подвергался обстрелам из стрелкового оружия, минометов и реактивных установок армии Украины, но всегда сохранял спокойствие и не допускал потерь техники и личного состава.

Льготы на поступление в вузы могут расширить на регионы у зоны СВО

Распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся из регионов, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции, предложили депутаты Государственной Думы. Инициативу выдвинули депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишет газета «Известия».

Парламентарии хотят применить особый порядок поступления в университеты на детей, обучающихся дистанционно в Белгородской и Брянской областях, а также других регионах на границе с Украиной. Они считают, это решение создаст равные условия для поступления для выпускников школ.