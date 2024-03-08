Спецоперация на Украине 8 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 марта 2024 года.

Бомбардировщики Су-34 ударили планирующими бомбами по укрепрайону ВСУ

Удар по укрепленному району Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, удар нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Министр обороны Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Польша не собирается отправлять своих солдат на Украину для борьбы с Россией. Об этом заявил министр обороны Владислав Польши Касиняк-Камыш, его заявление опубликовано на странице оборонного ведомства Польши в социальной сети X, передает «Газета.ру».

Министр подчеркнул, Польша готова отправить на Украину технику, но не живую силу.

До этого стало известно, что 41% жителей Польши не считает реальной угрозу от России, в то время как 48% опрошенных допускают возможность нападения РФ на страну.

Артиллеристы ВС России поразили свыше 230 объектов ВСУ на Купянском направлении

Более 230 объектов Вооруженных сил Украины, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты и артиллерийские позиции были поражены артиллерийскими подразделениями группировки войск «Запад». Об этом пишет RT.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, потери армии Украины на купянском направлении составили до 40 солдат, артиллерийское орудие, два минометных расчета и беспилотный летательный аппарат.