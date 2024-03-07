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Минобороны Польши: польские солдаты не будут отправлены на Украину

Варшава не планирует отправлять войска на Украину, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет «Интерфакс».

Минобороны Польши: польские солдаты не будут отправлены на Украину
© globallookpress.com

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в поддержку Украины лидеры западных стран обсудили возможность отправки регулярных частей стран НАТО на Украину. Он пояснил, что участникам встречи не удалось прийти к консенсусу.

Министр отметил, что Польша будет в дальнейшем помогать Украине финансами, продолжит посылать вооружения. Вместе с тем, отправка экспедиционного корпуса исключается.

«Войска Польского не будет на Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Глава ведомства отметил, что «мы поддержим все инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности».

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что Афины не планируют отправлять войска на Украину.

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