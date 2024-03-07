В России ввели госрегулирование цен на боеприпасы

Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которую распространяется государственное регулирование цен. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, поправки должны быть внесены в перечень, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р.

В частности, в 34 пункт, в котором ранее были только управляемые бомбы, должны быть внесены и неуправляемые устройства.

Раздел I следует дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: «38.3. Боеприпасы всех типов».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области потребовал ускорить поставки техники в российские войска.