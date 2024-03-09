Украинский пленный солдат Александр Гуприн сообщил, что подразделение, в котором он служил, ожидало перемирия после прихода нового главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом он сообщил РИА Новости.

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"Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то. Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", - сказал пленный.

Он добавил, что на предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного надежд на перемирие не было. При этом он отметил, что Сырский родился и учился в РСФСР. До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) прописывала своих офицеров в мариупольском приюте для бомжей.

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По данным агентства, соответствующие документы обнаружили российские силовики. Согласно бумагам, СБУ прописывала украинских офицеров в приюте для бомжей для конспирации.

Как пояснил собеседник агентства, по этому адресу в период с 2019 по 2020 г. было зарегистрировано более десяти военнослужащих. Здание приюта переоборудовали из бывшего медвытрезвителя.