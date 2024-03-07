ВС РФ уничтожили управляемую авиабомбу Hammer в зоне СВО

В зоне СВО российскими военными были сбиты шесть ракетных снарядов из системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer французского производства. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что также было уничтожено 123 украинских беспилотника в различных районах.

AASM Hammer — высокоточное всепогодное оружие. Запуск бомбы возможен за пределами зоны противовоздушной обороны противника.