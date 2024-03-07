Украинские двигатели поставили крест на пакистанском танке Al-Khalid

Военное сотрудничество с Украиной негативно отразилось на состоянии бронетанкового парка сухопутных войск Пакистана. Состоящие на вооружении танки Al-Khalid испытывают проблемы с двигателями. Дело в том, что их производили в Харькове. В настоящее время выпуск 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. в этом городе ожидаемо прекратился и теперь уже никогда не возобновится.

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Как отмечается в Telegram-канале "Танкодром", ранее пакистанские военные постоянно настаивали на организации производства силовых агрегатов непосредственно в своей стране, однако украинская сторона не пошла им навстречу.

Al-Khalid является родственником Т-72: на нем установлены копии 125-мм пушки, автомата заряжания и элементов ходовой части советского танка.

Чтобы решить возникшую проблему, в Китае были закуплены VT-4, известные также, как МВТ-3000. В Пакистане сейчас их выпускают по лицензии. Доработанный образец получил обозначение Haider. Он был продемонстрирован на специально организованной торжественной церемонии.