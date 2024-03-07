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Путин назвал правильным решением модернизацию ракетоносца Ту-160

Решение о модернизации сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 было правильным. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Путин оценил решение модернизировать ракетоносец Ту-160
© РИА Новости
«Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное решение, мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. Сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие», — сказал он.

22 февраля глава государства прибыл на одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности в стране. Целью визита стал полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М.

Отмечалось, что Путин не проходил медицинский осмотр перед тем, как совершить полет на стратегическом ракетоносце.

После полета Путин заявил, что Ту-160М является отличной техникой.

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7 марта Путин рассказал, что его полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланирован, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение.

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