Украинские БПЛА долетели до Ленинградской области на минимальной высоте

Два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области, где были уничтожены истребителями ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но этого не вышло из-за густого леса.

«Под Питером лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — сообщают авторы telegram-канкала.

Сообщается, что их запускали из Черниговской области, модель пока установить не удалось.