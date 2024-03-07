Член греческой делегации снял удар по Одессе во время визита Зеленского

Один из членов греческой делегации снял момент взрыва в одесском порту накануне утром, когда в городе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

На кадрах слышен грохот разрыва, над портом появляется столб дыма, после чего несколько черных машин из кортежа на высокой скорости уезжают с места.

Греческие СМИ ранее писали, что кортеж Зеленского попал под ракетный удар в Одессе незадолго до встречи с Мицотакисом. Однако позднее ВСУ признали, что целью удара ВС РФ по Одессе была припортовая инфраструктура.

Минобороны РФ проинформировало, что российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где находились безэкипажные катера ВСУ, которые подготавливались к боевому применению.

Журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе

Сам Зеленский заявлял, что "слышал и видел" взрыв в Одессе, а американское ТВ передавало, что ракета упала в 500 метрах от кортежа президента Украины.