Украина предприняла попытку уничтожить Донбасс за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник Мирошник в эфире стрима Народного фронта в сети «Вконтакте».

«Я знаю, что за неделю до 24 февраля 2022 года Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс», — сообщил Мирошник.

Он уточнил, что Киев 18 февраля рассчитывал снести боевые позиции в Донбассе «по сербскому сценарию», который был реализован в Хорватии в 1995 году. По его словам, украинская группировка впятеро превосходила армии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ в России