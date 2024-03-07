Два Leopard 2А4 вооруженных формирований киевского режима, столкнувшиеся в районе Работино, показали вблизи. До этого в социальных сетях появлялись лишь кадры, снятые разведывательными дронами.

Это случилось в конце октября минувшего года. После того, как два германских танка прошли этот нежданный "краш-тест", они были атакованы нашими противотанковыми средствами и загорелись.

Судя по видеокадрам, обе вражеские боевые машины серьезно пострадали, выгорев изнутри. Не помогли немецкой технике установленные комплекты противокумулятивной динамической защиты "Контакт -1". Видно, что у них пострадали элементы ходовые части - опорные катки сильно оплавились.

Рядом замерла голландская гусеничная бронемашина YPR-765, созданная на базе американского бронетранспортера М113. Ее также вывели из строя российские бойцы.

Вооруженные формирования киевского режима понесли серьезные потери в натовской боевой технике, и сейчас пытаются компенсировать их, в основном, поставками устаревших образцов, вроде болгарских БТР-60ПБ и БРДМ-2.