FT: Швеция в составе НАТО может стать центром переброски войск

Швеция в составе Североатлантического альянса может стать логистическим центром, а также пунктом переброски войск НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, членство Швеции в альянсе предоставляет новые возможности для поставок и обеспечения подкрепления по морю. Это обусловлено тем, что в распоряжении НАТО окажется остров Готланд, расположенный посередине Балтийского моря.

Он может использоваться странами — участницами альянса в качестве транспортного центра. Это, по мнению автора статьи, усилит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

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Ранее стало известно, что новый президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО. Позднее телеканал TV4 сообщил, что официальное вступление страны в альянс может состояться 11 марта.