Восемь школьников ранены во время стрельбы на остановке в Филадельфии

Восемь подростков были ранены на остановке при посадке в автобус транспортной компании SEPTA на северо-востоке Филадельфии. ЧП произошло в среду днем, один из школьников в критическом состоянии, сообщает NBC News со ссылкой на источники в местной полиции.

В пострадавших, которым от 15 до 17 лет, было выпущено около 30 пуль возле магазина Dunkin'. Три человека, стрелявшие в них из припаркованной машины, все еще находятся на свободе, сообщил комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел. Получивший девять выстрелов 16-летний подросток находится в критическом состоянии. Остальные пострадавшие - шесть мальчиков и девочка - в стабильном состоянии.

Бетел упомянул еще одну стрельбу на автобусной остановке в юго-восточной Пенсильвании в понедельник, когда был убит 17-летний юноша и еще четыре человека были ранены.

За последнюю неделю произошло четыре обстрела автобусов SEPTA, три из них - со смертельным исходом. Представитель компании сообщил, что во время стрельбы в среду два автобуса были обстреляны, но ни пассажиры, ни сотрудники не пострадали. "Трудно сидеть здесь и видеть, что за три дня у нас было застрелено 11 подростков, когда они возвращались из школы", - сказал Бетел на пресс-конференции. По его словам, дополнительные ресурсы будут задействованы по всей Филадельфии для расследования серии перестрелок и определения того, связаны ли между собой инциденты в среду и понедельник.