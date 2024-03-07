ВВС США рассекретили документы о встрече их самолета с НЛО

Пилот ВВС США столкнулся с несколькими НЛО у побережья штата Флорида в январе 2023 года. Об этом свидетельствую рассекреченные документы ВВС США, сообщает The War Zone.

Документы были рассекречены в ответ на запрос независимого исследователя Аббаса Майкла Дарамзи, обратившегося в Пентагон на основании американского закона о свободе информации.

Дарамзи получил четыре отчета разведки об инциденте, которые были отредактированы, и две страницы из журнала посещений, которые также в значительной степени отредактированы. Однако в пресс-релизе также содержался рисунок объекта, с которым столкнулся пилот, и описание самого инцидента. Также в распоряжении ВВС США имеется видеозапись встречи с НЛО, однако она остается засекреченной по соображениям национальной безопасности.

© ВВС США

На обнародованном рисунке изображен объект грушевидной формы. Из объяснения следует, что один его конец был цвета вороненой стали, другой - серого цвета. Центральная часть НЛО была оранжево-красной.

"НЛО-1 был похож на космический корабль "Аполлон" по размеру и форме, с "оранжево-красной" подсвеченной округлой нижней частью и верхней частью "трехмерной конусообразной формы", состоящей из "сегментированных панелей цвета вороненой стали", - говорится в описании.

Все это очень напоминает командный и служебный модули, использовавшиеся во время полета "Аполлона" на Луну в конце 1960-х - начале 1970-х годов, отмечает The War Zone.

Всего радар самолета зафиксировал четыре неопознанных летающих объекта, однако установить визуальный контакт удалось лишь с одним из них.

"НЛО-1 действовал на высоте чуть менее 5 км над уровнем моря. Второй и третий НЛО были замечены на высотах 5 и 5,5 км. Четвертый пропал с радаров, его высота не была определена. Кроме того, ни для одного из НЛО было отмечено никаких воздушных скоростей", - сказано в отчете. "Примечательно, что после сближения с НЛО-1 до расстояния около километра радар вышел из строя и оставался отключенным до конца события", - говорится далее.

Расследование, проведенное после полета, показало, что сработал автоматический выключатель, но специалисты по техническому обслуживанию не смогли окончательно диагностировать неисправность.

В отчете не указано, каким самолетом управлял встретивший НЛО пилот, но TWZ утверждает, что это был F-22 Raptor.

Без снимков и других данных, которые были собраны во время инцидента, трудно дать независимую оценку тому, что мог увидеть пилот, делает вывод The War Zone.