$90.34-0.8298.20-0.73
Войти в почту

В США впечатлились производством российских «Гераней»

Масштабы производства дронов-камикадзе «Герань», которые собирают на российском предприятии, впечатляет. Ролик, демонстрирующий сборку аппаратов, оценило американское издание The War Zone (TWZ).

В США впечатлились производством российских «Гераней»
© РИА Новости

Издание обратило внимание на короткую видеозапись, демонстрирующую производственную линию на заводе.

«Беспилотники, показанные на видео и связанных с ним фотографиях, по-видимому, все еще находятся в сборке, без своих силовых установок или авионики (и, предположительно, также без боеголовок), но общее количество задействованных впечатляет — и вызывает беспокойство у Украины», — отметили в публикации.

Часть аппаратов на снимках окрашена в черный цвет. Такая окраска снижает визуальную заметность дронов ночью. Также автор допустил, что в конструкции российских аппаратов применили радиопоглощающие материалы, которые снижают заметность аппаратов для радаров.

Как российские дроны «Ланцет» применяются в ходе СВО

Ранее в марте журналист Владимир Соловьев опубликовал ролик, демонстрирующий рабочие помещения с местами для сборки аппаратов и готовыми к отправке заказчику изделиями.

В декабре стало известно, что Россия применила черные дроны-камикадзе «Герань-2» в ходе нанесения ударов по целям на Украине.

Военные новости
Владимир Соловьев
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости