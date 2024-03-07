В США впечатлились производством российских «Гераней»

Масштабы производства дронов-камикадзе «Герань», которые собирают на российском предприятии, впечатляет. Ролик, демонстрирующий сборку аппаратов, оценило американское издание The War Zone (TWZ).

Издание обратило внимание на короткую видеозапись, демонстрирующую производственную линию на заводе.

«Беспилотники, показанные на видео и связанных с ним фотографиях, по-видимому, все еще находятся в сборке, без своих силовых установок или авионики (и, предположительно, также без боеголовок), но общее количество задействованных впечатляет — и вызывает беспокойство у Украины», — отметили в публикации.

Часть аппаратов на снимках окрашена в черный цвет. Такая окраска снижает визуальную заметность дронов ночью. Также автор допустил, что в конструкции российских аппаратов применили радиопоглощающие материалы, которые снижают заметность аппаратов для радаров.

Как российские дроны «Ланцет» применяются в ходе СВО

Ранее в марте журналист Владимир Соловьев опубликовал ролик, демонстрирующий рабочие помещения с местами для сборки аппаратов и готовыми к отправке заказчику изделиями.

В декабре стало известно, что Россия применила черные дроны-камикадзе «Герань-2» в ходе нанесения ударов по целям на Украине.