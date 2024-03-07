Украинский военный 55 суток просидел в подвале в Авдеевке

Взятый в плен в Авдеевке украинский военный Владимир Бугарь рассказал, что получил обморожение ног, когда вместе с сослуживцами 55 суток просидел в подвале. Интервью опубликовало Минобороны РФ.

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"Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале... В подвале мы просидели 55 суток", - сказал Бугарь.

Сам он обморозил ноги, а его товарищ получил пулевое ранение.

Командование обещало эвакуировать солдат, но так этого и не сделало. При первой встрече с российскими бойцами украинцы сдались в плен, где получили медицинскую помощь и еду.

Авдеевка была освобождена российскими войсками 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия не позволила ВСУ закрепиться следующем рубеже и ведет наступление.