Минобороны: шесть украинских дронов нейтрализованы за ночь силами ПВО

Шесть украинских дронов были нейтрализованы силами ПВО в ночь на 7 марта в Тульской, Курской и Брянской областях.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — заявили в ведомстве.

Ранее ракетная опасность в Курской и Белгородской областях была отменена.

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