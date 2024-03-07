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Минобороны: шесть украинских дронов нейтрализованы за ночь силами ПВО

Шесть украинских дронов были нейтрализованы силами ПВО в ночь на 7 марта в Тульской, Курской и Брянской областях.

Минобороны: шесть украинских дронов нейтрализованы за ночь силами ПВО
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — заявили в ведомстве.

Ранее ракетная опасность в Курской и Белгородской областях была отменена.

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