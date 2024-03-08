Эксперт раскрыл, каких военных Макрон может отправить на Украину

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, кого президент Франции Эммануэль Макром может отправить воевать на Украину.

По его словам, речь идёт об Иностранном легионе. Как пояснил политолог, это специальная армия, которая работает только за рубежом, передаёт «Военное дело».

«Для руководства Украины всё сложнее самостоятельно удерживать фронт в связи с нынешней интенсивностью боевых действий, а ресурсы ВСУ заканчиваются», – подчеркнул Бортник.

В этой связи, считает он, войска западных союзников на Украине становятся «очень вероятным сценарием».

«Более того, северные страны Европы: Британия, Польша потенциально, страны Балтии, Нидерланды, Франция, они готовы к таким сценариям», – резюмировал директор украинского института анализа и менеджмента политики политолог.

Напомним, Иностранный легион является подразделением французской армии, используемым за пределами Франции. В его состав входят граждане других стран, которые активно участвуют в зарубежных военных кампаниях и миротворческих операциях.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Бортник объяснил, почему Киев не пойдёт на мирные переговоры с Москвой.