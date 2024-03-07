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Politico: Шольц боится отправлять Киеву ракеты Taurus из-за страха перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц боится Россию, поэтому он не решается поставить Украине ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Politico.

Politico: Шольц боится отправлять Киеву ракеты Taurus из-за страха перед Россией
© Ura.Ru

«Причина, по которой Шольц отказывается заявить, что он хочет, чтобы Украина победила, заключается в той же, по которой он не предоставит стране все необходимое для достижения этой цели. У Шольца глубоко укоренившийся страх перед Россией», — говорится в материале, который посвящен вопросу немецких ракет на Украине.

Авторы отметили, что Шольц не одинок в своих странах перед Россией. Его позиции разделяет и окружение. ФРГ не хочет отправлять ракеты Taurus Украине, чтобы страна не оказалась втянутой в конфликт с РФ. При этом, вопрос отправки танков Leopard ранее решился намного быстрее.

Украине просит ракет у Германии уже больше полугода. Они способны долетать до Москвы. Недавно в Сеть просочился разговор немецких военных, которые обсуждали способы применения Taurus для удара по Крымскому мосту.

В МИД РФ назвали разговор офицеров обсуждением теракта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Берлин должен дать объяснения по этой ситуации, передает RT.

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