Politico: Шольц боится отправлять Киеву ракеты Taurus из-за страха перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц боится Россию, поэтому он не решается поставить Украине ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Politico.

«Причина, по которой Шольц отказывается заявить, что он хочет, чтобы Украина победила, заключается в той же, по которой он не предоставит стране все необходимое для достижения этой цели. У Шольца глубоко укоренившийся страх перед Россией», — говорится в материале, который посвящен вопросу немецких ракет на Украине.

Авторы отметили, что Шольц не одинок в своих странах перед Россией. Его позиции разделяет и окружение. ФРГ не хочет отправлять ракеты Taurus Украине, чтобы страна не оказалась втянутой в конфликт с РФ. При этом, вопрос отправки танков Leopard ранее решился намного быстрее.

Украине просит ракет у Германии уже больше полугода. Они способны долетать до Москвы. Недавно в Сеть просочился разговор немецких военных, которые обсуждали способы применения Taurus для удара по Крымскому мосту.

В МИД РФ назвали разговор офицеров обсуждением теракта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Берлин должен дать объяснения по этой ситуации, передает RT.

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