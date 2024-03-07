Чеченский аналог комплекса "Пенициллин" начали применять в СВО

Систему акустической разведки БУХ1а ("Сова") начали применять в зоне спецоперации. Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".

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Разработкой занимается чеченское конструкторское бюро "Талламхо", пишет ТАСС. БУХ1а принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, чтобы определить положение противника. Дальность его действия - от 100 метров до 20 километров. Сообщала об этом и "РГ".

Специалисты КБ рассказали об опыте применения комплекса в зоне спецоперации. Там своя специфика - аудиофон отличается от привычного, прилеты с обеих сторон, зашумление. Но тестовое использование продемонстрировало, что БУХ1а успешно выполняет задачи на дистанциях до семи километров в условиях, близких к прямой видимости.

Кроме того, в КБ начали работы по созданию второго поколения акустической системы контрбатарейной работы БУХ2. Главная задача нового комплекса - создание тактического преимущества российских войск. Специалисты конструкторского бюро планируют сделать артиллерию и бронетехнику противника уязвимыми.