Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

Удары Вооруженных сил Украины по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«Обстрелы мирных объектов, удары системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам – это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал российский президент, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».

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Путин также поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

Кроме того, президент отметил волонтеров, которые «вносят свой огромный вклад в общее дело».

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.