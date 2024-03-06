Военная хроника: высотный разведчик США «работает вплотную к Сочи»
Американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работает вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь, сообщает Военная хроника.
«Ещё один «американец» Boeing P-8A Poseidon работает в привычном коридоре над Румынией», — пишут авторы.
Российский Су-30 перехватил самолеты ВВС Великобритании над Черным морем
6 марта российский истребитель Су-30 поднимался в воздух над Чёрным морем при обнаружении самолёта разведки RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Британии.