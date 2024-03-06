В Судане открестились от поставок оружия Украине

Глава МИД Судана Али ас-Садек Али опроверг сообщения о поставках оружия Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

Ранее американские СМИ сообщили, что глава переходного Суверенного совета и главком ВС Судана Абдель Аттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала СВО. Кроме того утверждалось, что на территории государства находятся украинские военные.

Али данную информацию опроверг. По его словам, в Судане нет «украинского дипломатического или военного присутствия». Также Али отметил, что страна не поставляла Киеву оружия. Он назвал это «невозможным», поскольку у Судане «нет оружия, которое можно экспортировать за рубеж».