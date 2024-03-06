В Минобороны РФ прокомментировали удар по промзоне Одессы

Вооруженные силы России нанесли удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где ВСУ вели подготовку безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен в 11:40 с помощью высокоточного ракетного удара. Целью стал ангар в промышленном портовом районе Одессы, где «осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ».

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — говорится в тексте.

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Ранее греческие СМИ сообщали об атаке ВС РФ по кортежу Владимира Зеленского в Одессе. Подчеркивалось, что удар был нанесен незадолго до его встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. При этом указывалось, что переговоры прошли в штатном режиме.