Российский Су-30 перехватил самолеты ВВС Великобритании над Черным морем

Российский Су-30 перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем
Истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил был поднят в воздух при обнаружении трех воздушных целей над Черным морем, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в среду, 6 марта. Средства контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели над акваторией Черного моря.
Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
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При приближении Су-30 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы, заметили в ведомстве.
Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, констатировали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВКС РФ был поднят в воздух при обнаружении трех французских военных самолетов над Черным морем.