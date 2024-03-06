Российский Су-30 перехватил самолеты ВВС Великобритании над Черным морем

Истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил был поднят в воздух при обнаружении трех воздушных целей над Черным морем, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в среду, 6 марта. Средства контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели над акваторией Черного моря.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

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При приближении Су-30 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы, заметили в ведомстве.

Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВКС РФ был поднят в воздух при обнаружении трех французских военных самолетов над Черным морем.