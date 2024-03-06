Латвия присоединилась к чешской программе по закупкам боеприпасов для Украины, об этом написал в социальной сети X министр обороны страны Андрис Спрудс.

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«Латвия присоединится к чешской инициативе по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов для Украины. Поставки боеприпасов имеют решающее значение для победы Украины», — написал Спрудс.

Ранее стало известно, что Литва намерена присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины, как сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните в телефонном разговоре с чешским коллегой Петром Фиалой.

Представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что в скором времени Украина получит первую партию боеприпасов в рамках инициативы.