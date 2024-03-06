В Европе признали доминирование России в Черном море

Россия доминирует в Черном море, а НАТО не может перехватить контроль, поскольку у нее не хватает на это сил. Преимущество России признал экс-президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телеканалу Digi24.

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«У России есть подводные лодки в Черном море, не ориентируйтесь на силу, которую вы видите на поверхности воды, никто не знает, сколько их, никто не знает, каким военным потенциалом они обладают», — сказал политик.

По его словам, Североатлантический альянс, особенно вместе с Турцией, Грецией, Румынией, Болгарией, пока не имеет достаточно сил в Черном море.

Он также назвал оптимистами тех, кто говорит, что Россия утратила контроль над черноморским регионом.