Старые болгарские БРДМ-2 подарят ВСУ вместо отправки в металлолом

Наряду со ржавыми БТР-60ПБ, поставленными еще во времена СССР, власти Болгарии, как сообщается, намерены передать ВСУ и партию БРДМ-2.

© Российская Газета

Фотография эшелона с "бардаками", находящимися не в лучшем состоянии, появилась в социальных сетях.

Сообщалось, что на хранении могут оставаться более двух десятков единиц такой колесной техники. Вероятно, из них выбрали то, что еще можно передать формированиям киевского режима, которые остро нуждаются в бронетехнике для вновь сформированных пехотных бригад.

На бронемашины установлены все те же бензиновые 140-сильные двигатели. В качестве вооружения используются 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

В настоящее время у ВСУ имеется полторы сотни БРДМ-2 трех модификаций, в том числе с дизельными моторами. Были замечены варианты 9П148 с противотанковыми управляемыми ракетами "Фагот" и "Конкурс".

Также в кадр попала недавно восстановленная 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". В последние дни российские бойцы смогли уничтожить сразу несколько машин такого типа.