Броню уничтоженного вчера американского M1A1SA Abrams проверили на прочность и российские воины-танкисты. Как сообщается, по вражеской машине вместе с расчетами противотанковых ракетных комплексов также отработал один из находившихся на этом направлении танковых экипажей.

В появившемся в социальных сетях видеоролике можно увидеть, как после поражения цели ПТУР "Корнет" по ней явно отработали из танкового орудия.

Пока не сообщается, из какого танка велся огонь. Это могут быть вооруженные 125-мм пушками дизельные Т-72, Т-90 или газотурбинные Т-80.

В то же время уничтожить заокеанский многотонный подарок вполне по силам и модернизированным Т-62М. Доработанная система управления огнем с тепловизионным прицелом дает танку возможность обнаруживать и уничтожать различные цели в ночное время.

Вероятность превращения M1A1SA в металлолом увеличивает еще и то, что американские покровители украинских неонацистов передали им образцы упрощенной экспортной конфигурации, без включения в многослойное бронирование элементов из обедненного урана. Предполагая, что поставленная техника будет захвачена российскими войсками, Пентагон не стал делиться с ВСУ своими секретами.