Ракетную опасность отменили в Железногорске Курской области через полтора часа после её объявления.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Железногорске», — сообщил Старовойт.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа под Курском.

До этого в Суджанском районе Курской области объявили о ракетной опасности.