В Железногорске объявлена ракетная опасность

Об этом сообщил губернатор Курской области в своем телеграм-канале.

© kursk-izvestia.ru

В Железногорске ракетная опасность была объявлена сегодня, 6 марта в 10.46. В городе сработала система оповещения населения. Произошло это одновременно со всероссийской проверкой системы оповещения.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Те, кого тревога застала на улице, должны зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Напомним, сегодня в Железногорске после атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом, принадлежащий МГОКу.